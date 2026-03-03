Empleo
El Ayuntamiento de Marbella oferta 60 plazas para cursos de formación laboral
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad, el Ayuntamiento de Marbella ofrece cursos de socorrismo acuático, auxiliar de charcutería y carnicería, manipulación de alimentos y aplicador de fitosanitarios
El Ayuntamiento de Marbella oferta 60 plazas para cuatro especialidades en cursos gratuitos de formación para el empleo.
En esta convocatoria, la primera de 2026, se incluyen los cursos de socorrismo acuático, auxiliar de charcutería y carnicería, manipulación de alimentos y aplicador de productos fitosanitarios.
Los destinatarios son vecinos en edad laboral, preferentemente empadronados en el municipio, e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Marbella o San Pedro Alcántara.
El curso de socorrismo acuático contará con 85 horas de duración y en él se impartirán las competencias necesarias para ejercer como socorrista en instalaciones acuáticas y espacios naturales recogidos por la legislación.
El plazo de inscripción a los cursos permanecerá abierto hasta el 20 de marzo.
Los aspirantes podrán solicitar y participar, si son compatibles en el tiempo, en un máximo de dos cursos y deberán reflejar su prioridad.
Las inscripciones a los cursos se gestionarán por orden de recepción.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta cede el suelo para crear 600 aparcamientos en el Albergue África de Marbella
- Piden nombrar ciudadana honoraria de Marbella a Pasionaria León, testigo de La Desbandá
- Sierra Blanca Estates inicia la construcción de 400 VPO en Málaga
- La Junta aprueba el plan de ordenación urbanística de Marbella
- Cinco heridos, entre ellos un menor de once meses, en un accidente de tráfico en Marbella
- José Luis Yagüe: tributo al decano de la información de la Costa del Sol
- Marbella celebra paellas y meriendas vecinales para celebrar el Día de Andalucía
- Herido un operario por una deflagración en el Hospital Costa del Sol