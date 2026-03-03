Juanma Moreno inaugura la “nueva era” del Hospital Costa del Sol

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado de forma oficial este martes en Marbella el Hospital Costa de Sol, del que ha dicho que, tras la entrada en funcionamiento de los edificios que han conllevado la ampliación del complejo sanitario, inicia “una nueva era”.

El presidente andaluz ha señalado que el proyecto para ampliar uno de los equipamientos sanitarios más importantes de Andalucía y su dotación con equipamientos de última generación han supuesto una inversión que ha rondado los cien millones de euros. “Son equipamientos de última generación. No hay equipamientos más modernos en el mercado actualmente que algunos que se han instalado en el hospital”, ha señalado.

Los edificios que forman parte del proyecto de ampliación cuentan con una superficie de unos 40.000 metros cuadrados, lo que hace que el complejo sanitario, ubicado en el distrito de Las Chapas, disponga de una extensión de unos 90.000 metros cuadrados.

El edificio administrativo de la ampliación se encuentra operativo desde 2023, lo que permitió liberar espacio en el inmueble general para ampliar las áreas de urgencias, laboratorios y la farmacia, mientras que el bloque nuevo hospitalario inició su actividad el pasado marzo, lo que sirvió pare mejorar los servicios sanitarios y su eficiencia.

Este segundo edificio alberga las consultas externas y las pruebas diagnósticas, los hospitales de día médicos y oncomatológicos y un nuevo bloque quirúrgico dotado con 16 quirófanos, uno de los cuales es híbrido, y los servicios de radioterapia y medicina nuclear, además de la unidad de reproducción asistida.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3i), junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (2i), posa en una foto al inicio del acto inaugural de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Costa del Sol. / María José López (EP)

Entre el equipamiento de este bloque destacan un PET-TAC (una Tomografía por Emisión de Positrones - Tomografía Axial Computarizada), un TAC, un mamógrafo, dos aceleradores lineales y un diseño pensado para albergar medicina nuclear y garantizar la seguridad. En el edificio general, por su parte, quedan por concluir algunas reformas, aunque de menor entidad.

La ampliación del centro sanitario ha conllevado un aumento de personal en 276 nuevas plazas, lo que supone un incremento de 14 millones de euros más al año en recursos humanos. “No sólo ha sido una ampliación de espacios, sino una ampliación estructural en todos los recursos que son necesarios para poner al día la red hospitalaria de Marbella y de la Costa del Sol”, ha señalado Moreno.

La entrada en servicio de los equipamientos de la zona de ampliación ha permitido reducir la presión asistencial del Hospital de referencia, el de la Virgen de La Victoria, en Málaga. “Se trata de una gran noticia para el Hospital Costa del Sol, pero también para Málaga capital, porque tenía una presión asistencial como consecuencia de la falta de equipamiento”, ha señalado Moreno. “Evitamos miles de desplazamientos (a la capital), especialmente los oncológicos, que suponen tratamientos que a veces son duros. Y esos desplazamientos, de 60 kilómetros de ida y vuelta, no son ni cómodos ni fáciles”, ha agregado.

El presidente andaluz ha señalado que la culminación y puesta en funcionamiento de la ampliación del hospital era “un reto y una promesa electoral de 2018 y con este acto de hoy completamos la palabra dada a los ciudadanos de Marbella y de la Costa del Sol”.

Saludo entre los representantes políticos en el acto inaugural de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Costa del Sol / María José López EP)

Subdelegado del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha acudido al acto de inauguración del edificio de ampliación del Hospital Costa del Sol, ha señalado que las actuaciones han sido posibles gracias a 93 millones de euros de fondos procedentes de la Unión Europea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró en Bruselas tras la pandemia del coronavirus.

“Gracias a ese dinero y a fondos propios del Gobierno de España se ha hecho una inversión se ha hecho una inversión en la provincia de Málaga de más de 150 millones de euros, entre la que se incluye el equipamiento de alta tecnología con el que se ha dotado el centro hospitalario de Marbella”, ha señalado. “Gracias a la inversión que hace el Gobierno de España, con Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Málaga cuenta con una infraestructura hospitalaria y asistencial sanitaria de primera nivel”, ha agregado

El proyecto de ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol data de 2007 y las obras comenzaron al año siguiente: Sin embargo, en 2010 se paralizaron y estuvieron bloqueadas durante once años.