Salud
Organizan en Marbella una jornada pionera sobre la salud y el bienestar de la mujer
El evento FemSalud360º se celebrará el 20 de marzo por la tarde en el hotel Barceló Marbella
Un encuentro multidisciplinar, pionero en el municipio, abordará la salud y el bienestar integral de la mujer en el hotel Barceló Marbella el 20 de marzo desde las 17.00 a las 20.30 horas.
El evento FemSalud360º reunirá a seis expertas en diferentes ámbitos para abordar, desde la evidencia científica, cuestiones claves para la mujer, como la salud hormonal, la nutrición, el deporte de impacto y el suelo pélvico, la gestión del estrés o la belleza consciente.
El formato del evento, que se celebra con motivo del ‘Mes de la Mujer’, se desarrollará en formato de ponencias breves y prácticas.
La fisioterapeuta especialista en salud femenina y sexóloga Sandra Gómez y la licenciada en Ciencias del Deporte Andrea Rubio ofrecerán la charla ‘Fortaleza interior: cuida tu suelo pélvico’; mientras que la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico Lourdes Ruiz impartirá la ponencia ‘Cuando las hormonas hablan: señales y soluciones’.
En el evento participarán también la dietista y nutricionista Natalia García, la psicóloga general sanitaria María Márquez y la especialista en belleza y bienestar Anaís Jiménez.
«El objetivo del encuentro es poner la salud de la mujer y sus particularidades en el centro del debate y que seamos las propias mujeres, históricamente cuidadoras de los demás, las que nos cuidemos a nosotras mismas, erradicando mitos y dejando atrás los tabúes de la salud femenina», explica Joaquina Dueñas, una de las organizadoras del encuentro.
