Organizan en Marbella una jornada pionera sobre la salud y el bienestar de la mujer

Un encuentro multidisciplinar, pionero en el municipio, abordará la salud y el bienestar integral de la mujer en el hotel Barceló Marbella el 20 de marzo desde las 17.00 a las 20.30 horas.

El evento FemSalud360º reunirá a seis expertas en diferentes ámbitos para abordar, desde la evidencia científica, cuestiones claves para la mujer, como la salud hormonal, la nutrición, el deporte de impacto y el suelo pélvico, la gestión del estrés o la belleza consciente.

El formato del evento, que se celebra con motivo del ‘Mes de la Mujer’, se desarrollará en formato de ponencias breves y prácticas.

La fisioterapeuta especialista en salud femenina y sexóloga Sandra Gómez y la licenciada en Ciencias del Deporte Andrea Rubio ofrecerán la charla ‘Fortaleza interior: cuida tu suelo pélvico’; mientras que la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico Lourdes Ruiz impartirá la ponencia ‘Cuando las hormonas hablan: señales y soluciones’.

En el evento participarán también la dietista y nutricionista Natalia García, la psicóloga general sanitaria María Márquez y la especialista en belleza y bienestar Anaís Jiménez.

«El objetivo del encuentro es poner la salud de la mujer y sus particularidades en el centro del debate y que seamos las propias mujeres, históricamente cuidadoras de los demás, las que nos cuidemos a nosotras mismas, erradicando mitos y dejando atrás los tabúes de la salud femenina», explica Joaquina Dueñas, una de las organizadoras del encuentro.