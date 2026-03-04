Agreden a dos sanitarios en un día en el Hospital Costa del Sol, en Marbella

Dos sanitarios del Hospital Universitario Costa del Sol sufrieron sendas agresiones el pasado sábado mientras desarrollaban su trabajo. La primera agresión ocurrió en el transcurso de la mañana, cuando, tras recibir una técnica rutinaria, el paciente, que se encontraba en una camilla, propinó dos patadas al enfermero que le había atendido y que le causaron lesiones, según ha indicado este miércoles el Sindicato de Enfermería Satse.

Una de las patadas impactó en el cuello del enfermero, que, tras atender al paciente, se había girado; y la otra, en la parte baja de la cabeza. El paciente fue detenido por la Policía Nacional en ese momento y trasladado a dependencias policiales. El lunes se celebró un juicio rápido por lesiones y delito de atentado y el paciente fue condenado.

La segunda agresión la sufrió una enfermera que prestaba servicio de madrugada en el área de Urgencias del hospital, cuando una paciente a la que atendía le gritó e insultó.

El Hospital Costa del Sol activó el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz tras tener conocimiento de los hechos y puso a disposición de los sanitarios asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

El Hospital Costa del Sol y el Satse han condenado la agresión. Profesionales sanitarios se han concentrado esta mañana en las puertas principales del centro sanitario y de los centros de Mijas y Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo de los sanitarios agredidos.

«La dirección del hospital y centros adscritos manifiesta su rechazo y condena firme de cualquier agresión, física o verbal, a cualquiera de los profesionales en cualquiera de nuestros centros. Apoyamos a los compañeros cuando se produce este tipo de situaciones», ha señalado el centro sanitario, ubicado en Marbella.

La agresión no es la solución

Satse ha destacado que «la agresión no es nunca la solución» y pidió a la administración a que «de una vez por todas tome medidas reales y eficaces» para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios.

«Satse ha denunciado en numerosas ocasiones la inseguridad que sufren las enfermeras en el desarrollo normal de su trabajo y considera que debe ser incrementada la presencia de personal de seguridad en el centro hospitalario, así como diversas reformas estructurales entre otras medidas», ha apuntado el sindicato de enfermería.