Eliminarán las fuentes laterales de la avenida del Mar, en Marbella

La avenida del Mar, que une el casco antiguo de Marbella con el paseo marítimo, perderá sus características fuentes ubicadas en los laterales de la vía, una de las más transitadas de Marbella, y que se encuentran en desuso.

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado unas actuaciones para sustituirlas por jardineras.

Según el equipo de Gobierno, los vasos de las fuentes están deteriorados y tienen roturas que afectan a la estanquedad del agua, lo que produce humedades y filtraciones en un aparcamiento ubicado bajo la avenida.

Los trabajos contemplan la retirada de la actual impermeabilización y del gresite de las fuentes, el arreglo de las grietas, la limpieza de más de 1.000 metros cuadrados de paramentos con agua a presión y la impermeabilización de nuevo de los vasos, que se convertirán en jardineras. Además, se abrillantarán y pulirán 75 metros cuadrados de mármol que reviste las fuentes, se sustituirán las piezas averiadas y se instalará una nueva red de drenaje, una red secundaria de riego y 1.280 metros de iluminación ornamental.

La única fuente que conservará la avenida, que alberga la Feria de Día en la Semana Grande del Patrón San Bernabé, será la central, la única que se encuentra en uso y que se restaurará.

Las actuaciones se incluyen en un plan de mantenimiento, conservación y reparación que ha iniciado el Ayuntamiento para tratar de mejorar las fuentes de la ciudad.

