Sucesos
Investigan la muerte de un detenido en los calabozos de la Policía Local de Marbella
El arrestado, que fue medicado previamente en un centro de salud porque estaba "muy agitado", entró en parada respiratoria durante la instrucción del atestado. La Policía Nacional está a la espera del informe forense
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte en la noche de este pasado miércoles de un hombre en los calabozos de la Jefatura de Policía Local de Marbella, donde se encontraba tras haber sido detenido. Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el hombre fue arrestado por supuestamente intentar agredir a un agente y fue trasladado al centro de salud de San Pedro Alcántara "porque estaba muy agitado o exaltado".
El hombre fue arrestado por presuntamente intentar agredir a un agente, según fuentes municipales
Según las mismas fuentes, los sanitarios que atendieron al hombre le administraron medicación y ya en la Jefatura de la Policía Local, en el transcurso de la instrucción, fue cuando entró en parada cardiorrespiratoria. Los agentes activaron el protocolo de reanimación y se avisó a los servicios del 061, pero, ni los agentes ni los sanitarios pudieron reanimar a este hombre, de unos 40 años y de origen paraguayo.
Pendientes de la autopsia
Una vez activada la comitiva judicial, el cuerpo del arrestado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde este jueves estaba previsto que se le practicara el examen forense, según la información adelantada por Málaga Hoy. Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han informado de que la investigación está abierta con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y se está a la espera del informe de la autopsia forense.
