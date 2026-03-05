Jóvenes de Marbella crean una app para ayudar a estudiantes

Jóvenes emprendedores de Marbella han creado una aplicación para dispositivos móviles para ayudar a estudiantes.

Studay se articula en áreas especializadas en el ámbito académico, social, de alojamiento y de promociones que se encuentran en el mismo entorno y su objetivo es ofrecer un servicio inclusivo adaptado a distintas etapas formativas.

La aplicación móvil se dirige a los estudiantes del ámbito universitario y de Formación Profesional, opositores, másteres y jóvenes que preparan la selectividad.

El desarrollo de la herramienta digital se ha validado con más de mil usuarios, lo que ha permitido ajustar las funcionalidades a las necesidades reales.

«El proyecto se gestó hace varios años, pero no fue hasta contar con el equipo adecuado cuando se dieron las condiciones necesarias para convertir la idea en una realidad. La propuesta responde a la fragmentación digital que vive el estudiante, obligado a utilizar múltiples plataformas para cubrir necesidades básicas del día a día», señalan Ignacio Terán y Francisco Marfil , socios fundadores de la aplicación.