La Junta trabaja con el Ayuntamiento de Marbella para crear un espacio museístico en el Trapiche del Prado

La Junta de Andalucía trabaja con el Ayuntamiento de Marbella en un protocolo de colaboración para adaptar el Trapiche del Prado, uno de los principales testimonios de la historia del municipio, como espacio museístico que albergue un centro de interpretación de la caña de azúcar.

El objetivo de la propuesta es desarrollar un sistema expositivo integral que permita interpretar, conservar y difundir el valor histórico, tecnológico, arqueológico y social del histórico inmueble, uno de los ejemplos más singulares del patrimonio preindustrial azucarero de Andalucía.

El plan contempla la creación de contenidos vinculados a la historia del trapiche y el desarrollo de una narrativa coherente con las líneas de interpretación del patrimonio industrial andaluz.

La iniciativa también incluye la ordenación del recorrido expositivo en el interior del edificio; la instalación de paneles, vitrinas y señaléticas; la recuperación de las estructuras arqueológicas; la definición de sistemas de iluminación adecuados; el diseño de dispositivos didácticos y materiales pedagógicos audiovisuales; y la generación de contenidos multilingües, entre otros aspectos.

El centro de interpretación que impulsa el Ayuntamiento albergará actividades divulgativas, educativas y culturales que estarán dirigidas a distintos públicos.

«La iniciativa es un ejemplo de cooperación entre administraciones para proteger y dinamizar el patrimonio histórico, dotándolo de nuevos usos culturales que lo acerquen a la ciudadanía», señala consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, que ha mantenido una reunión en Sevilla con la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

«Esta iniciativa supone un paso decisivo en la recuperación y puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales más relevantes» de Marbella, apunta la regidora.

«La colaboración institucional es clave para garantizar que el Trapiche del Prado se convierta en un referente de Andalucía», agrega.

El Trapiche del Prado, ubicado en la zona norte de Marbella y protegido por parte de la Junta, fue levantado a mediados del siglo XVII por los socios flamencos Matheo Marco y Bertó y Gaspar Pompes.

A finales de aquel siglo, fue incautado por la Santa Inquisición.

A inicios del siglo XIX, el trapiche resurge e incorpora nuevas tecnologías, como hornos de reverbero.

Hacia 1832, la actividad del trapiche comienza a centrarse en la fabricación de vino, aguardiente y licores en detrimento del sector azucarero.