El PSOE de Marbella recuerda que Muñoz bloqueó las obras del Costa del Sol

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, denunció este jueves el «cinismo político» de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por «intentar apropiarse» el martes, en su inauguración oficial, de la ampliación del Hospital Costa del Sol, unas obras que elevó a los tribunales en 2010, lo que provocó que quedaran bloqueadas durante años.

El Ayuntamiento se mostró disconforme con que la Junta de Andalucía utilizara fondos que procedían de la recaudación del uso del aparcamiento del hospital para financiar las obras de ampliación y judicializó el proyecto. En ese momento, las actuaciones quedaron bloqueadas hasta que en 2011, el Gobierno autonómico las reactivó.

«La situación de parálisis que ha sufrido el hospital durante años tiene un nombre, el de Ángeles Muñoz. Fue la alcaldesa quien, en 2010, bloqueó de forma deliberada las obras de ampliación para utilizarlas como arma de confrontación política contra el gobierno autonómico de entonces, anteponiendo sus intereses partidistas a los de la ciudadanía», señaló la edil socialista.

El bloqueo de las actuaciones para ampliar el complejo hospitalario «privó durante 14 años (hasta la culminación de las actuaciones en 2024) a los vecinos de Marbella y del resto de la comarca de unas instalaciones necesarias y en un laberinto juidicial que ha terminado costando millones de euros a las arcas públicas», agregó Perez, para quien la alcaldesa es «la principal responsable» de los años de demora en la entrada en servicio del hospital.