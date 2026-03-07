La Mancomunidad de la Costa del Sol tramita el contrato del servicio de limpieza del litoral

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha iniciado la licitación para contratar el servicio de limpieza de aguas del litoral de la comarca para este año y 2027.

El ente supramunicipal licitará por primera vez el servicio para dos temporadas completas para garantizar así una mayor estabilidad operativa, una mejor planificación técnica y la optimización de los recursos humanos y materiales.

El coste de la contratación del servicio se distribuye entre la Mancomunidad y los municipios que forman parte del ente comarcal. El coste que aportarán los ayuntamientos de la Costa del Sol se mantendrá, mientras que la Mancomunidad asumirá los incrementos del IPC, los combustibles y el mantenimiento.

La Mancomunidad calcula que el coste del contrato rondará los 1,4 millones de euros, de los que los ayuntamiento asumirán el 40 por ciento.

El servicio comenzará el 1 de junio de cada uno de los dos años y concluirá el 31 de agosto.

Las embarcaciones contratadas prestarán servicio todos los días de la semana, con horario de 8.00 a 16.00 horas las jornadas laborales; y de 10.00 a 18.00 horas, los fines de semana y festivos.

El servicio consistirá en la puesta en servicio de 15 embarcaciones, cuatro de las cuales prestarán servicio en las aguas del litoral y el resto, en las proximidades de las playas para recoger sólidos flotantes y semisumergidos, además de hidrocarburos y oleaginosos.

Las embarcaciones servirán también para realizar análisis de las aguas, especialmente en puntos cercanos a los emisarios submarinos, según señaló este viernes la Mancomunidad.

Los datos que recaben se analizarán para establecer estrategias y técnicas para mejorar la calidad de las aguas del litoral de la comarca de la Costa del Sol.

Las embarcaciones del litoral, que prestarán servicio en una zona de hasta seis millas náuticas mar adentro, recogerán sólidos flotantes y semisumergidos, hidrocarburos, grasas y espumas.

Estas embarcaciones tienen una capacidad mínima de almacenamiento de cinco metros cúbicos de sólidos y otros tantos, de líquidos.

«Este servicio constituye una herramienta estratégica para mantener la excelencia del litoral de la Costa del Sol Occidental, garantizando la calidad ambiental, la experiencia de los bañistas y la competitividad del destino turístico», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.

