Vecinos de San Pedro Alcántara fomentan la creatividad entre menores

Vecinos de San Pedro Alcántara organizarán en marzo dos actividades para fomentar, en una época marcada por lo digital y el predominio de los dispositivos móviles, la escritura y la creatividad entre los más pequeños del núcleo de población.

La asociación de vecinos Arcos Blancos celebrará el 14 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas en la sede del colectivo, un taller infantil de escritura creativa para promover entre los alumnos herramientas y orientaciones para elaborar sus relatos y facilitar su participación en un certamen infantil de relatos de relatos que el colectivo vecinal desarrollará durante el mes.

La iniciativa, que el colectivo vecinal desarrolla por primera vez, está abierta a todos los menores sin que éstos tengan que inscribirse de formas previa.

«El taller se desarrollará mediante dinámicas y juegos que ayudarán a los menores a estimular su imaginación y construir pequeñas narraciones», señala la secretaria de la asociación de vecinos, María Rodríguez.

«Los niños propondrán palabras con las que se crearán títulos y, a partir de ahí, comenzarán a elaborar sus historias», agrega.

La organización facilitará a cada participante una libreta para trabajar durante la actividad y los relatos que elaboren se presentarán posteriormente al certamen.

Los cuentos que los menores de San Pedro Alcántara elaboren durante el taller de escritura creativa se valorarán en el desarrollo del certamen y los premios se entregarán el 28 de marzo a las 12.00 horas.