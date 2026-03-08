Mejoran la seguridad en la avenida Virgen del Rocío, en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella acomete trabajos de mejora en la seguridad y la accesibilidad peatonal en la avenida Virgen del Rocío, en San Pedro Alcántara, una de las principales arterías del núcleo urbano y cuyo acerado se encuentra deteriorado después de que las raíces de los árboles hayan levantado la solería.

La actuación cuenta con 48.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos se desarrollarán en una superficie aproximada de 300 metros cuadrados.

El proyecto contempla la renovación del pavimento, el saneamiento y ampliación de alcorques, la reposición de la base de hormigón y la mejora de distintos rebajes de acerado para adaptarlos a la normativa actual.

«El objetivo es garantizar un tránsito peatonal más seguro y cómodo para los vecinos en un eje fundamental de San Pedro Alcántara. Se trata de una avenida muy transitada tanto por vehículos como peatones y que conecta la zona sur con el norte del núcleo urbano», señala el teniente alcalde, Javier García.

La obra forma parte del Plan de Regeneración Urbana del Ayuntamiento.