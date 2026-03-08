El plan urbanístico protegerá el antiguo economato de San Pedro

El antiguo edificio que albergó el economato de la colonia que dio origen a San Pedro Alcántara y que se encuentra desde hace años en estado de abandono contará con una protección administrativa en el planeamiento urbanístico que elabora el Ayuntamiento de Marbella.

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro ha pedido a la Delegación de Urbanismo que incluya el inmueble, uno de los últimos vestigios de la antigua colonia y que está situado en pleno centro de la localidad, en el catálogo municipal de edificios protegidos que acompañará al planeamiento urbanístico, según señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.

El Ayuntamiento ha iniciado también las actuaciones para iniciar el expediente municipal para declarar al inmueble de interés público, paso previo para que el Consistorio lo pueda adquirir, señala García, que indica que el plan urbanístico contemplaría que el inmueble como un equipamiento cultural.

«Estamos de acuerdo en cuanto al objetivo de protección del edificio y en ponerlo en valor. Es parte de la entidad de San Pedro Alcántara», señala el teniente alcalde de la localidad.

La Corporación municipal aprobó en el pleno de febrero una propuesta planteada por el PSOE para pedir al Ayuntamiento que, de manera urgente, actúe sobre el inmueble, ubicado en la céntrica calle Revilla. «Se trata de un edificio centenario que forma parte de la esencia histórica de San Pedro como antiguas viviendas de colonos. Los valores patrimoniales y la singularidad de sus fachadas y cubiertas siguen justificando su conservación», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La edil, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, advierte de que el inmueble se encuentra en estado de abandono, lo que presenta problemas de insalubridad y riesgo para los peatones. «Por ello, exigimos medidas inmediatas de seguridad y estabilidad», agrega. La edil propone que el inmueble albergue un centro de reinterpretación o una sala cultural.

El economato, uno de los principales inmuebles de la colonia agrícola que fundó el militar y político Manuel Gutiérrez de la Concha, el Marqués del Duero, a mediados del siglo XIX, está calificado como suelo urbano (por lo que carece de protección) en el plan urbanístico de 1986, que el Ayuntamiento tuvo que recuperar en 2015 después de que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento de 2010.

La Junta de Andalucía tampoco reconoce el inmueble como Bien de Interés Cultural.