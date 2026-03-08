Los vecinos de Plaza de Toros celebran el Día de la Mujer con actividades

La asociación de vecinos Plaza de Toros celebrará el sábado una fiesta conmemorativa del Día de la Mujer con actividades participativas y culturales.

El evento se celebrará a las 19.00 horas en el local social del colectivo e incluirá una charla sobre igualdad, diversidad e inclusión, además de catering, reconocimientos y distintas actividades de convivencia.

El programa que ha elaborado la asociación, de las que el 80 por ciento de afiliados son mujeres, incluye un concurso de pastelería, actuaciones de gimnasia flamenca y sevillanas y de la cantante local Luna Moreno, además de una rifa y una entrega de un detalle elaborado por el taller de manualidades de las voluntarias.

«El objetivo de la jornada es fomentar la participación femenina en el movimiento vecinal. Las mujeres son las verdaderas protagonistas de muchas de las actividades que realizamos. El año pasado tuvimos una gran participación y este año se ha duplicado, lo que demuestra el interés de las vecinas por compartir y celebrar juntas un día tan especial», señala el secretario de la asociación, Rafael Jiménez.

El concejal de Participación Ciudadana de Marbella, Enrique Rodríguez, destaca el «trabajo colectivo vecinal y la implicación de sus voluntarias en esta iniciativa». «Es una de las entidades con mayor número de actividades durante todo el año. En cada edición, nos sorprenden con la implicación de sus socias, que decoran el local y preparan una celebración para la efeméride», agrega.