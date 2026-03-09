El Cuerpo de Bomberos de Marbella protagonizó 2.200 intervenciones durante 2025

El Cuerpo de Bomberos de Marbella protagonizó más de 2.200 intervenciones en el transcurso de 2025, la mayor parte de ellas, en incendios, rescates y salvamentos y asistencias técnicas.

En el transcurso del año, los bomberos han intervenido en cerca de 620 actuaciones, buena parte de ellas vinculadas con las diferentes borrascas que se sucedieron sobre el municipio durante enero y febrero; y más de 20.000 en los últimos diez años.

Entre las intervenciones que protagonizaron los bomberos durante el pasado ejercicio figura las que realizaron los seis efectivos que conformaron el operativo con el que el municipio colaboró en la extinción de los incendios que se declararon en Ourense a mediados de agosto, con una decena de focos que arrasaron más de 62.000 hectáreas.

El contingente, que estuvo integrado por dos mandos y cuatro bomberos, se desplazó a Galicia en un vehículo ligero para colaborar en las labores de extinción en los puntos que estimó el puesto de mando avanzado habilitado en la zona afectada durante el tiempo que estimara oportuno. Bomberos locales también acudieron a Valencia a ayudar en los rescates tras la dana de 2024.

También el año pasado, efectivos de bomberos rescataron a finales de marzo a un hombre de nacionalidad holandesa y de mediana edad que se desvió del camino en su descenso del pico de La Concha y quedó atrapado junto a un precipicio.

El excursionista dio el aviso al servicio de emergencias 112 de Andalucía, que, a su vez, alertó al Cuerpo de Bomberos de Marbella para que activara el dispositivo de extracción del ciudadano, que se encontraba en una zona rocosa muy peligrosa y con condiciones meteorológicas adversas.

El dispositivo se prolongó durante cerca de cuatro horas y el excursionista tuvo que se rescatado a través de un sistema de cuerdas. Tras el rescate, fue atendido de síntomas de hipotermia, pero no resultó herido.

El Cuerpo de Bomberos celebró ayer los actos en honor a su Patrón, San Juan de Dios, con la distinción a diferentes efectivos, entre los que se encontraba Antonio Burgos, que, con motivo de su jubilación, recibió la Medalla de Plata al Mérito del Cuerpo de Bomberos en reconocimiento a toda su trayectoria.

También se reconoció la labor de los bomberos marbellíes José Rubio Gallego y Francisco Macías Villanueva, que se desplazaron a Nicaragua para participar en un programa de formación a compañeros voluntarios de aquel país a través de la ONG Bomberos por el Mundo.