Ocio
El exciclista profesional Luis Ángel Maté organiza un fin de semana de ciclismo y naturaleza en Marbella
El Cycling Weekend, que alcanza su segunda edición, contará con 70 participantes
El exciclista profesional marbellí Luis Ángel Maté organizará el próximo fin de semana en la localidad un evento para fomentar el deporte, el turismo y la naturaleza.
El Cycling Weekend, que alcanza su segunda edición, contará con 70 participantes y un programa que combinará rutas por enclaves de la localidad y su entorno con actividades técnicas y una mesa redonda con profesionales del sector.
Las entidades ciclistas de la localidad han sido invitadas a formar parte del evento, además de los jóvenes corredores marbellíes de categoría nacional.
El objetivo de la iniciativa es situar a Marbella en el epicentro del ciclismo internacional durante un fin de semana y poner en valor las posibilidades que ofrece Marbella para el ciclismo y el cicloturismo.
«Es una enorme satisfacción poder traer a mi tierra, Marbella, a diferentes sectores del mundo de esta disciplina tras haber finalizado mi carrera deportiva profesional», señala Maté, que organiza la iniciativa junto al Ayuntamiento. «La primera edición tuvo una repercusión mediática muy importante», agrega.
