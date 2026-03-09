Marbella se adhiere a un colectivo que promueve el turismo de lujo

Marbella se ha adherido a una alianza que reúne a algunos de los destinos, empresas e instituciones más relevantes del turismo de alta gama de España.

La integración de Marbella en el Spain is Excellence (SIE) permitirá al municipio participar en acciones conjuntas de promoción, comercialización y networking en diversos mercados, ampliar su visibilidad y mejorar su presencias en foros especializados y eventos internacionales.

También le permitirá mejorar la colaboración público privada en materia de turismo o atraer a nuevos perfiles de visitantes de alto poder adquisitivo, según el Ayuntamiento.

El colectivo Spain is Excellence trabaja en la promoción de España como destino de excelencia en diferentes países poniendo el foco en el turismo de calidad y en la generación de valor añadido.

De la mano del colectivo, Marbella participará en los próximos meses en diferentes acciones promocionales. El Ayuntamiento prevé la celebración de un evento de golf que incluirá un torneo de nueve hoyos con experiencias exclusivas y un ‘clinic’ de iniciación, con una asistencia de cerca de 60 jugadores y con perfil de alto poder adquisitivo.

El municipio formará parte también de SIExquisito, en Madrid, una experiencia gastronómica dirigida a agencias de viajes especializadas, prensa y representantes diplomáticos. Marbella también estará presenta en un encuentro en Dublín orientado a agencias de lujo del mercado irlandés.