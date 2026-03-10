Sube un 27 % el número de usuarios del centro ambiental de Marbella

El número de clientes que hace uso del Centro Ambiental de Marbella (CAM), que depende de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, ha aumentado en un 27 por ciento en un año, al pasar de 1.922 empresas de 2024 a las cerca de 2.500 de 2025.

El CAM, que cumple en marzo su sexto año desde su entrada en funcionamiento, recibe residuos de construcción y demolición; residuos verdes; tierras; y voluminosos.

El complejo alberga también residuos urbanos y envases ligeros procedentes de Marbella, Ojén e Istán, que son compactados y trasladados al Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicado en Casares.

«Que casi 2.500 empresas del sector de la construcción, comercio y servicios utilicen el CAM demuestra que vamos por el camino correcto, facilitando infraestructuras modernas que permiten sumar al crecimiento económico una mejora real del medio ambiente», señala el presidente de la mancomunidad, Manuel Cardeña.

En el transcurso de 2025, el CAM gestionó más de 250.620 toneladas de residuos, frente a las 246.000 toneladas de 2024, lo que supuso un aumento del dos por ciento.

De las 250.620 toneladas, 102.200 fueron residuos urbanos de los tres municipios, lo que significó un 40 por ciento del volumen total recibido en el complejo medioambiental de Marbella.

Los residuos de construcción y demolición fueron los desechos más numerosos en el complejo en 2025, con cerca de 113.500 toneladas.