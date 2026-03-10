Las torretas de seguridad y socorrismo del litoral del litoral de Marbella lucirán un diseño artístico en verano

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la renovación artística de las 19 torres de salvamento y socorrismo del litoral, una actuación orientada a reforzar la identidad visual de la ciudad.

La intervención contempla el diseño individualizado de cada una de las torretas situadas en la costa del término municipal, incorporando una propuesta estética contemporánea relacionada con el entorno mediterráneo y con el entorno paisajístico de Marbella.

El proyecto parte de una concepción global del litoral como un espacio en el que deben convivir la funcionalidad, la seguridad y la calidad estética.

De este modo, las torretas mantienen su operatividad al tiempo que incorporan un tratamiento artístico basado en el uso del color y la composición visual.

La renovación de estas estructuras contribuyen a consolidar una imagen reconocible y homogénea en el litoral de Marbella, de unos 27 kilómetros de longitud.

El Ayuntamiento confía en que las torretas luzcan su nueva imagen de cara a la Semana Santa, la primera gran época de afluencia de turistas del años.