Acosol invertirá 375.000 euros en el proyecto para ampliar el depósito de agua de la Costa del Sol Occidental

La empresa Técnica y Proyectos se perfila como la adjudicataria de la redacción del proyecto constructivo para ampliar y renovar el depósito de cabecera del sistema de abastecimiento de la Costa del Sol Occidental.

La mesa de contratación de la empresa pública de aguas de la comarca, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y que impulsa el proyecto, ha propuesto a esta licitadora tras haber obtenido la mayor puntuación en la tramitación, con 91,62 puntos, tres más que la segunda mejor oferta propuesta.

La empresa propuesta se compromete a ejecutar en un año por 375.000 euros (precio que excluye el IVA) unas actuaciones que Acosol licita por cerca de 665.500 con IVA.

Proyecto

El proyecto contempla la construcción de un depósito de cabecera formado por dos vasos con una capacidad mínima de unos 100.000 metros cúbicos en la estación potabilizadora de agua de la Costa del Sol (ETAP), ubicada en río Verde, en Marbella.

La existencia de dos depósitos garantizará la continuidad del servicio y facilitará las tareas de limpieza y mantenimiento con operaciones alternativas.

Las actuaciones recogen también el desarrollo de las infraestructuras para el funcionamiento del depósito, como las conducciones de llenado desde la planta de tratamiento de agua de río Verde y la desaladora de Marbella, conexiones de salida, conducciones de desagüe y alivio, las instalaciones de control y eléctricas o las obras de urbanización y servicios auxiliares.

Las actuaciones se ejecutarán en dos fases, cada una correspondiente a un vaso del depósito, según Acosol.

Más capacidad

«La ETAP de río Verde demandaba una mejora sustancial desde hacía muchos años para satisfacer la demanda real de agua potable de la comarca. Con la construcción de este depósito y la renovación y ampliación que está contratando la junta de Andalucía vamos a conseguir ser más eficientes, tener mayor capacidad y poder llegar sin problemas a todos los municipios de la Costa del Sol Occidental», señaló la empresa pública de aguas de la comarca cuando anunció las actuaciones, a mediados del pasado octubre.

La actuación se incluye en un plan de inversiones que Acosol aprobó en 2024 y dotado con cerca de 350 millones de euros para mejorar o construir infraestructuras hídricas en los sistemas de abastecimiento de agua de la Costa del Sol, en la red de saneamiento integral o en las depuradoras y la regeneración de agua de la comarca malagueña.