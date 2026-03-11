Colectivos sociales de Marbella tendrán 13,7 millones en ayudas hasta 2028

Los colectivos sociales, económicos, culturales y asociativos de Marbella y San Pedro Alcántara contarán con 13,7 millones de euros en ayudas en los próximos tres años.

El Ayuntamiento aprobó este martes en Junta de Gobierno el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026 a 2028, el principal instrumento de planificación de las subvenciones públicas.

La cuantía que prevé el plan aumenta en un siete por ciento el importe del programa 2023 a 2025 y recoge 75 líneas de subvenciones gestionadas por 16 áreas municipales. Del total de ayudas que contempla el plan, el Ayuntamiento concederá 17 en régimen de concurrencia competitiva; seis, en premios y becas; tres en concurrencia no competitiva; y 49, nominativas.

El plan contempla que, a partir de 2027 (año en el que están previstas las elecciones municipales), las partidas destinadas a las ayudas sociales para vecinos en situación de vulnerabilidad, discapacidad, enfermedad o exclusión aumente un 15 por ciento.

El plan se estructura en ocho áreas estratégicas, entre las que destaca la deportiva, que absorbe el 14 por ciento del total de la cuantía. Para participación ciudadana, el plan contempla el 3,5 por ciento del importe de las subvenciones hasta 2028; para medio ambiente, un tres por ciento; y para Juventud, apenas un uno por ciento.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento confía en que el plan aporte «estabilidad, transparencia y previsibilidad» a los colectivos sociales que desarrollan su labor en el municipio.