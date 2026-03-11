Marbella impulsa la innovación y el emprendimiento tecnológico con el proyecto Silkbridge

Promotores de Marbella trabajan en una iniciativa orientada a impulsar la innovación, el emprendimiento tecnológico y la conexión entre inversores y ‘startups’.

El proyecto Silkbridge surge tras un memorando de colaboración entre el municipio y la ciudad china de Hangzhou en economía digital, comercio electrónico transfronterizo, la innovación tecnológica, el turismo o la cultura.

El Ayuntamiento, que participa en el proyecto, confía en que Silkbridge sirva para atraer oportunidades de inversión, desarrollo económico y mejorar el ecosistema empresarial de un municipio cuya actividad económica depende en gran medida del turismo, el sol y la playa.

Por otra parte, Marbella albergará en junio el Capital Summit, un evento que reunirá a inversores, emprendedores y empresas tecnológicas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de China Construction Bank, la segunda mayor entidad bancaria del mundo por volumen de activos y cuya sede en España ha firmado con el Ayuntamiento una carta de intenciones para colaborar en la aceleradora de proyectos tecnológicos.