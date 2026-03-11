Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transformación Málaga WagenAccidente en el acceso al aeropuertoNieva en El TorcalPrecio del gasóleoMálaga CFAgresiones a médicosMercadillos de MálagaUnicaja Baloncesto
instagramlinkedin

Tecnología

Marbella impulsa la innovación y el emprendimiento tecnológico con el proyecto Silkbridge

Marbella busca fomentar la innovación y el emprendimiento tecnológico a través de Silkbridge, un proyecto que surge tras un acuerdo con Hangzhou y que cuenta con el apoyo de China Construction Bank

El proyecto Silkbridge surge tras la colaboración entre mARBELLA y la ciudad china de Hangzhou

El proyecto Silkbridge surge tras la colaboración entre mARBELLA y la ciudad china de Hangzhou / AYUNTAMIENTO MARBELLA

Marcel Vidal

Marbella

Promotores de Marbella trabajan en una iniciativa orientada a impulsar la innovación, el emprendimiento tecnológico y la conexión entre inversores y ‘startups’.

El proyecto Silkbridge surge tras un memorando de colaboración entre el municipio y la ciudad china de Hangzhou en economía digital, comercio electrónico transfronterizo, la innovación tecnológica, el turismo o la cultura.

El Ayuntamiento, que participa en el proyecto, confía en que Silkbridge sirva para atraer oportunidades de inversión, desarrollo económico y mejorar el ecosistema empresarial de un municipio cuya actividad económica depende en gran medida del turismo, el sol y la playa.

Por otra parte, Marbella albergará en junio el Capital Summit, un evento que reunirá a inversores, emprendedores y empresas tecnológicas.

Noticias relacionadas

La iniciativa cuenta con el respaldo de China Construction Bank, la segunda mayor entidad bancaria del mundo por volumen de activos y cuya sede en España ha firmado con el Ayuntamiento una carta de intenciones para colaborar en la aceleradora de proyectos tecnológicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents