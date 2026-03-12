Empresas de Marbella se unen para reformar la vivienda de Nicolás, un joven de 14 años con tumor cerebral

Todas las uniones van más allá de las sumas de sus partes y más si surgen de forma espontánea y persiguen una finalidad solidaria.

Diferentes empresas vinculadas al sector de la construcción que desarrollan su labor en Marbella y el resto de la Costa del Sol se han unido para reformar y adaptar la vivienda de Nicolás, el joven sampedreño de 14 años que lucha desde hace más de un año para superar un tumor cerebral. Nicolás necesita de una silla de ruedas para desplazarse y tiene una total dependencia de sus padres las 24 horas del día.

La empresa Puya colabora con la aportación de los materiales; Tecnoclima se ocupa de las instalaciones de la vivienda; Muñoz Lanzas Construcciones hace otro tanto con la mano de obra y la albañilería; Able Wood proporciona los muebles; Nosh Stidio, la cocina; GC Studio desarrolla el proyecto de diseño, la dirección de obra y la decoración; Arka Gestión participa en el proceso de construcción; y la Fundación Sierra Blanca Estates colabora en la coordinación de los materiales.

Espacio accesible y funcional

Las empresas transformarán el apartamento en el que vive Nicolás y sus padres en un espacio íntegramente accesible, funcional y adaptado para mejorar la movilidad del menor sampedreño en el interior del hogar y facilitarle las rutinas diarias.

La reforma, cuyo plazo de ejecución rondará los dos meses, también aliviará la carga fiscal y emocional de su familia, que ha hecho diferentes iniciativas para solicitar colaboración social.

Tras las obras, la vivienda carecerá de barreras arquitectónicas, el baño quedará íntegramente adaptado y los espacios permitirán los giros y el tránsito cómodo de la silla de ruedas y contarán con soluciones técnicas que faciliten el día a día a los cuidadores del menor sampedreño.

«Más allá de la intervención técnica, el proyecto también busca crear un entorno cálido, digno y acogedor para el joven y sus familiares», señalan las empresas que participan en el proyecto.

«La iniciativa nace desde el compromiso social y la convicción de que el diseño y la construcción pueden tener un impacto directo en la calidad de vida las personas cuando realmente importa», agregan.

Ayudar a Nicolás se ha convertido en la argamasa más solidaria de las empresas de la construcción que participan en la reforma de la vivienda del joven sampedreño.