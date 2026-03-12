Fallece el doctor Hernán Cortés-Funes, impulsor de la oncología en España y fundador del Hospital HC Marbella

El doctor Hernán Cortés-Funes, pionero de la investigación moderna contra el cáncer en España y fundador del Hospital HC Marbella, falleció el pasado domingo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a los 81 años.

Argentino de nacimiento, tras doctorarse en Oncología Médica por la Universidad Complutense en 1970, participó en un programa de terapias contra el cáncer en Estados Unidos y trajo de vuelta a España toda aquella experiencia que allí adquirió. Su carrera profesional estuvo vinculada con el desarrollo de oncología médica en España y el impulso de equipos de investigación especializados, como el grupo académico SOLTI, referente en la lucha contra el cáncer de mama.

El doctor Cortés-Funes fue jefe de Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre durante cerca de 40 años, periodo en el que desarrolló la investigación contra el cáncer en España, especialmente aquella vinculada con nuevos fármacos o los estudios clínicos tempranos. Una actividad que compaginó con la docencia en la Universidad Complutense y la mentoría de futuros oncólogos. También fue autor de más de 200 publicaciones relacionadas con la oncología médica, colaboró con 14 revistas especializadas y escribió siete libros.

Especializado en Medicina Interna y Oncología Médica, fue también miembro fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica, de la Federación Europea de Sociedades de Cáncer y de la Asociación Española de Investigación de Cáncer.

Confianza. El doctor Cortés-Funes revisando una radiografía. / P. S.

Legado

"Fue uno de los mentores más importantes de mi vida, tanto profesional como personal. Si tuviera que definirlo en una palabra sería 'visión'. Tenía una capacidad extraordinaria para anticipar hacia dónde se dirigía la investigación y cómo debía evolucionar la especialidad", señala la doctora Eva Ciruelos, vicepresidenta de SOLTI y una de las discípulas más cercanas a Cortés-Funes.

También fundó y presidió diferentes sociedades relacionadas con la oncología en España, como el Grupo Internacional de Investigación de Cáncer de Mama o del Grupo Cooperativo de Investigación Clínica de Cáncer de Mama y tumores sólidos.

Su ingente labor le valió numerosos premios y distinciones, entre las más recientes, el doble reconocimiento por la European Society for Medical Oncology (ESMO) y por la Fundación ECO.

Marbella

Tras jubilarse en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en 2007, puso en marcha en Marbella el Hospital Internacional HC, referente de la oncología en la Costa del Sol, que se caracteriza por la innovación de sus equipamientos tecnológicos, algunos únicos en España; la preparación de sus sanitarios; y la innovación de algunos de sus tratamientos.

"El doctor Cortés tenía fuerza en su mirada, aplomo. Transmitía la certeza de que al cáncer se le podía plantar cara. Por mal que viniesen dadas, después de verle, salías con esperanza y con la certeza de que siempre se podía hacer algo para mejorar la vida del paciente. Su vida y su vocación nos servirán de ejemplo para mantener su legado y construir el futuro que a él le hubiese gustado", señala el centro hospitalario que fundó, entre Marbella y San Pedro Alcántara.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, le ha definido en sus redes sociales como "un referente que hizo de Marbella un faro de esperanza y vanguardia médica". "No sólo fue un pionero en la oncología mundial, sino un profesional comprometido que eligió Marbella para desarrollar su excelencia profesional, cuidando de lo más valioso que tenemos, la vida y la salud. Su legado en el Hospital HC Marbella queda como testimonio de su entrega y de su amor por esta tierra", agrega.