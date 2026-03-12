La Policía recupera dos millones de euros estafados a una inmobiliaria de lujo en Marbella

El representante de una empresa inmobiliaria de lujo de Marbella recibió días atrás un SMS que se hacía pasar por su entidad bancaria, que le comunicaba “un proceso de cambio de correo electrónico” y le instaba a contactar con un número de teléfono en caso de no reconocer la operación. El hombre llamó y un falso gestor bancario le alertó de supuestos cargos fraudulentos en la cuenta de la compañía. Para hacerle creer que iba a anular las operaciones irregulares y a reembolsarle el dinero, el ciberdelincuente le pidió a la víctima códigos de verificación enviados por SMS y este se los facilitó creyendo que completaba un proceso de seguridad legítimo.

La Policía Nacional ha explicado este jueves que la trama obtuvo así "el control operativo de la banca electrónica de la inmobiliaria", realizando transferencias por dos millones de euros a cuentas de Países Bajos. Los ciberagentes activaron de forma urgente los mecanismos de cooperación policial y judicial internacional que permitieron asegurar el dinero y evitar su dispersión a terceras cuentas. "El grado de elaboración del fraude evidencia un elevado nivel de profesionalización de una organización criminal que combina métodos avanzados de ingeniería social y procedimientos de smishing (envío de SMS fraudulentos que aparentan proceder del banco) y vishing (llamada telefónica que suplantan a gestores financieros) para generar un clima de confianza en el que los destinatarios se hacen muy vulnerables", ha explicado la Comisaría Provincial de Málaga.

En la operación han participado ciberagentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella, con la colaboración de sus homólogos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Interpol, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Fiscalía de Cooperación Internacional en Málaga y Madrid, Magistrados de Enlace, así como la dirección de prevención del fraude de la entidad bancaria afectada y el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia, que acordó con carácter urgente la expedición de los certificados de embargo necesarios para el aseguramiento del dinero.

Desconfía de mensajes alarmistas

La Policía Nacinional recuerda la conveniencia de no facilitar datos personales ni bancarios a través de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico, verificar siempre las comunicaciones contactando directamente con la entidad por canales oficiales, desconfiar de mensajes alarmistas que soliciten actuaciones urgentes y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Policía Nacional ante cualquier sospecha de fraude.