El PSOE de Marbella critica el «desprecio» del PP con los vecinos vulnerables

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, criticó este miércoles el «desprecio» de la alcaldesa, la ‘popular’ Ángeles Muñoz, con los vecinos vulnerables del municipio tras el cierre, durante más de dos meses y en pleno invierno, del centro de atención a las personas que carecen de hogar.

«El cierre de más de dos meses refleja una preocupante falta de planificación por parte del equipo de Gobierno de Muñoz. Una decisión administrativa mal gestionada ha dejado sin servicio a algunas de las personas más vulnerables de Marbella en pleno invierno, cuando más lo necesitaban», señaló la edil.

Pérez tachó de «inaceptable» que un recurso social básico haya permanecido durante semanas clausurado debido a un cambio en el modelo de gestión.

El Ayuntamiento cerró el centro de atención a las personas sin hogar de Marbella a inicios de año, tras retirarle la gestión a Cruz Roja, que había asumido su administración desde la puesta en funcionamiento del servicio, en 2017.

Las previsiones del Consistorio eran que el centro retomara la actividad en el transcurso de enero. Pero, el servicio se restableció el lunes, por los que sus usuarios han estado a la intemperie durante las semanas más difíciles del invierno, cuando diferentes borrascas encadenadas de viento y lluvia azotaron al municipio y al resto de la Costa del Sol.

El centro de atención a las personas sin hogar de Marbella fue una iniciativa pionera en Andalucía cuando entró en servicio, a inicios de 2017.