Sostenibilidad
Acosol ultima la adjudicación de la obra del depósito de la Costa del Sol
Técnica y Proyectos tiene que aportar los últimos documentos para hacerse con la obra
La empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios, ultima la adjudicación de las obras para ampliar el depósito del que se abastece la comarca.
El órgano de contratación de Acosol ha aprobado la propuesta de la mesa de contratación de la empresa pública de agua para que la empresa Técnica y Proyectos acometa unas actuaciones que servirán para construir un depósito de cabecera formado por dos depósitos con una capacidad mínima de 100.000 metros cúbicos en la estación potabilizadora en la Costa del Sol, ubicada en el río Verde, en Marbella.
Las actuaciones se ejecutarán en dos fases, cada una correspondiente a un vaso del depósito, según Acosol.
La existencia de dos depósitos garantizará la continuidad del servicio y facilitará las tareas de limpieza y mantenimiento con operaciones alternativas.
Las actuaciones recogen también el desarrollo de las infraestructuras para el funcionamiento del depósito, como las conducciones de llenado desde la planta de tratamiento de agua de río Verde y la desaladora de Marbella, conexiones de salida, conducciones de desagüe y alivio o las instalaciones de control o eléctricas.
La empresa, que dispone de diez días para presentar la última documentación antes de hacerse con las actuaciones tras obtener la puntuación más alta entre las licitadoras que concurrieron al proyecto, invertirá cerca de 375.000 euros.
