Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en MálagaEsculturas del PuertoImpacto de la subida de la gasolinaBalcones para la Semana SantaHuelga de médicos en MálagaEmbalses en MálagaCambio entre los funcionarios andalucesPlan de fin de semana
instagramlinkedin

Sanidad

El centro de salud de Ricardo Soriano amplía su horario hasta las 20.00 horas

Tras abrir en octubre con horario de mañana, el centro de salud Ricardo Soriano de Marbella extiende su horario hasta las ocho de la tarde, como el resto de centros del distrito

Centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella

Centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella / L.O.

La Opinión

El centro de salud de Ricardo Soriano en Marbella, adscrito al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que abrió sus puertas el pasado 30 de octubre, ha ampliado su horario de apertura hasta las 20.00 horas, iendo su horario definitivo de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.

Así, desde el pasado 2 de marzo el centro cuenta con cuatro médicos de familia en horario de tarde de lunes a jueves y dos los viernes. Además, el Servicio de Radiología también permanece abierto de 08.00 a 20.00 horas, ha indicado la Junta en un comunicado.

Cuando el nuevo centro abrió sus puertas a finales de 2025 lo hizo con horario de mañana, pero ya se anunció que, en una segunda fase, ampliaría hasta las veinte horas, como el resto de centros de salud del distrito. Además, Ricardo Soriano mejoró la accesibilidad de la población a determinados servicios que, hasta entonces, solo se encontraban en Albarizas, como la sala de fisioterapia y el ortopantomógrafo.

Noticias relacionadas

Además, Ricardo Soriano acoge un nuevo mamógrafo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, siendo el segundo para la zona básica de Marbella, tras el del centro de salud de San Pedro Alcántara, y el quinto en todo el distrito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta trabaja con el Ayuntamiento de Marbella para crear un espacio museístico en el Trapiche del Prado
  2. Eliminarán las fuentes laterales de la avenida del Mar, en Marbella
  3. Piden 13 años para a un acusado de apalizar a su pareja en Marbella y rociarle lejía en los genitales
  4. Empresas de Marbella se unen para reformar la vivienda de Nicolás, un joven de 14 años con tumor cerebral
  5. Investigan la muerte de un detenido en los calabozos de la Policía Local de Marbella
  6. Fallece el doctor Hernán Cortés-Funes, impulsor de la oncología en España y fundador del Hospital HC Marbella
  7. El plan urbanístico protegerá el antiguo economato de San Pedro
  8. La Policía recupera dos millones de euros estafados a una inmobiliaria de lujo en Marbella

El centro de salud de Ricardo Soriano amplía su horario hasta las 20.00 horas

El centro de salud de Ricardo Soriano amplía su horario hasta las 20.00 horas

Isidra Cobos, 66 años, cuidadora a domicilio en tres casas en Marbella: "Este trabajo es muy duro y no me dejan prejubilar"

Isidra Cobos, 66 años, cuidadora a domicilio en tres casas en Marbella: "Este trabajo es muy duro y no me dejan prejubilar"

El exfutbolista Bernd Schuster organiza en Marbella un torneo de golf benéfico

El exfutbolista Bernd Schuster organiza en Marbella un torneo de golf benéfico

Acosol ultima la adjudicación de la obra del depósito de la Costa del Sol

Acosol ultima la adjudicación de la obra del depósito de la Costa del Sol

Empresas de Marbella se unen para reformar la vivienda de Nicolás, un joven de 11 años operado de un tumor cerebral

Empresas de Marbella se unen para reformar la vivienda de Nicolás, un joven de 11 años operado de un tumor cerebral

Fallece el doctor Hernán Cortés-Funes, impulsor de la oncología en España y fundador del Hospital HC Marbella

Fallece el doctor Hernán Cortés-Funes, impulsor de la oncología en España y fundador del Hospital HC Marbella

La Policía recupera dos millones de euros estafados a una inmobiliaria de lujo en Marbella

El PSOE de Marbella critica el «desprecio» del PP con los vecinos vulnerables

El PSOE de Marbella critica el «desprecio» del PP con los vecinos vulnerables
Tracking Pixel Contents