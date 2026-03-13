El centro de salud de Ricardo Soriano amplía su horario hasta las 20.00 horas

El centro de salud de Ricardo Soriano en Marbella, adscrito al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que abrió sus puertas el pasado 30 de octubre, ha ampliado su horario de apertura hasta las 20.00 horas, iendo su horario definitivo de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.

Así, desde el pasado 2 de marzo el centro cuenta con cuatro médicos de familia en horario de tarde de lunes a jueves y dos los viernes. Además, el Servicio de Radiología también permanece abierto de 08.00 a 20.00 horas, ha indicado la Junta en un comunicado.

Cuando el nuevo centro abrió sus puertas a finales de 2025 lo hizo con horario de mañana, pero ya se anunció que, en una segunda fase, ampliaría hasta las veinte horas, como el resto de centros de salud del distrito. Además, Ricardo Soriano mejoró la accesibilidad de la población a determinados servicios que, hasta entonces, solo se encontraban en Albarizas, como la sala de fisioterapia y el ortopantomógrafo.

Además, Ricardo Soriano acoge un nuevo mamógrafo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, siendo el segundo para la zona básica de Marbella, tras el del centro de salud de San Pedro Alcántara, y el quinto en todo el distrito.