El exfutbolista Bernd Schuster organiza en Marbella un torneo de golf benéfico

El exfutbolista y exentrenador Bernd Schuster organizará en Marbella, en verano, un torneo de golf con fines benéficos.

La IV edición del campeonato solidario ‘Schuster & Friends’ se celebrará, por primera vez en Andalucía, del 4 al 6 de junio en el campo Marbella Santa Clara Golf y reunirá a personalidades del ámbito del deporte, la cultura, político o de los medios de comunicación.

La iniciativa, cuyas tres primeras ediciones se han celebrado en Salamanca, se ha convertido en una de las citas solidarias más importantes del año en España.

«La Costa del Sol tiene una luz especial y todos están encantados de venir. Estamos convencidos de que todo saldrá muy bien y de que, si se cumplen las expectativas, podremos seguir creciendo y consolidando este torneo en los próximos años», señala el organizador de un evento que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Marbella y Mijas.

El diputado del área de Deportes de la Diputación, Cristóbal Ortega, destaca la capacidad de la iniciativa para proyectar la oferta de la provincia vinculada al golf.