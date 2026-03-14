El PSOE de Marbella alerta de la rebaja en la protección del casco antiguo

El PSOE advirtió este viernes que una rebaja en los niveles de protección urbanística del casco antiguo que tramita el equipo de Gobierno facilitará la especulación urbanística de la zona.

La portavoz socialista, Isabel Pérez, señaló que, de culminarse la tramitación de la reducción de protección del casco antiguo, «sería un duro golpe para el patrimonio local». «Hay que poner fin a este despropósito. Lo que quiere hacer la alcaldesa (Ángeles Muñoz) es una auténtica aberración que no vamos a permitir y vamos a luchar contra esta medida con todas nuestras fuerzas», agregó la edil.

El PP y Vox rechazaron en el pleno de octubre de 2024 una propuesta en la que el PSOE pedía que el Ayuntamiento mantuviera la protección del casco antiguo.

La reducción en los niveles de protección del casco antiguo (una de las zonas que más pisos de uso turístico concentra en el municipio) permitiría ejecutar un proyecto inmobiliario en la antigua Casa del Gobernador, uno de los edificios con más historia de Marbella.

En el inmueble, pernoctó el rey Felipe IV en un viaje por el sur de la península Ibérica en 1624 o nació José López Domínguez, presidente del Consejo de Ministros desde el 6 de junio al 30 de noviembre bajo el reinado de Alfonso XIII.

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Unos cien vecinos, buena parte vinculados al mundo de la docencia y la cultura, han firmado un manifiesto para pedir al Ayuntamiento que «reflexione» sobre el grave daño que el proyecto inmobiliario supondría al patrimonio histórico de Marbella.