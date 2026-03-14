Reabren en Marbella el centro de atención a los ‘sintecho’ entre críticas por su retraso

El servicio de atención a las personas sin hogar de Marbella contará con una inversión de 3,1 millones de euros en los próximos cinco años.

La prestación, que provee recursos básicos como comida, duchas o lavandería a personas en extrema vulnerabilidad, ofrecerá servicio de 08.00 a 20.00 horas todos los días del año, incluidos los fines de semana.

El servicio, puesto en marcha a inicios de semana, contará también con una unidad móvil que permitirá a los profesionales desplazarse para asistir a las personas que no acuden a los centros de atención, ubicados en Marbella y San Pedro Alcántara.

«Nadie proyecta su futuro pensando que terminará en la calle. Por eso es importante que exista un servicio como este», señala el coordinador de los centros de inclusión, José Massri.

«Cualquier persona que necesite el servicio puede acceder directamente a él. Las puertas están abiertas a quien lo necesite», agrega.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ayer visitó el centro de atención de Marbella, destacó la importancia de que el municipio cuente con esta servicio. «Se trata de un espacio al que pueden acudir quienes, de manera permanente o de forma transitoria, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. El Ayuntamiento incrementa la partida presupuestaria y amplía los servicios que se presta», añadió.

Cerrado en pleno invierno

La entrada en servicio de los centros de atención ha estado marcada por la demora en la reapertura de las instalaciones según las previsiones del Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno cerró ambos centros a inicios de año con la previsión de reabrirlos en enero.

Pero los cierres se prolongaron más allá de lo planeado, por lo que sus usuarios se vieron privados de unos servicios básicos en las peores semanas del invierno, cuando diferentes temporales de lluvia y viento azotaron el municipio.

«Fue un desprecio a los vecinos más vulnerables. El cierre de más de dos meses refleja una preocupante falta de planificación por parte del equipo de Gobierno. Una decisión administrativa mal gestionada ha dejado sin servicio a personas vulnerables», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

Para el coordinador de IU en Marbella, Manuel Núñez, «un recurso que sirve de acompañamiento y atención a personas sin hogar ha estado dos meses cerrado, lo que deja clara la absoluta falta de previsión». «El servicio para los vecinos más necesitados llega con meses de retraso», agrega.