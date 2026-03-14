Renuevan las pasarelas de las playas de Marbella de cara a la temporada estival

El Ayuntamiento de Marbella renueva más de 1.000 metros de pasarelas en distintas playas del municipio con objeto de mejorar la accesibilidad de los usuarios de cara a la temporada estival.

Los trabajos contemplan la sustitución de las pasarelas existentes por nuevas estructuras que, para optimizar el tránsito, alcanzan los tres metros de anchura, frente a los 1,80 metros y, en algunos casos, los 1,50 metros con los que cuentan ahora.

La sustitución de las pasarelas se realiza en las playas Cabopino, El Pinillo, El Cable, La Bajadilla, Venus, El Faro, Levante de Puerto Banús, Nueva Andalucía, San Pedro Alcántara y Guadalmina.

Las pasarelas contarán también con una mayor longitud y, en algunas zonas, se extenderán hasta prácticamente la orilla del mar.

El Ayuntamiento confía en que la medida sirva para tratar de mejorar la calidad de los servicios del litoral del municipio, de unos 27 kilómetros de longitud, el principal reclamo turístico de la localidad.

Noticias relacionadas

«La actuación responde al compromiso del Consistorio por las infraestructuras del litoral», agrega.