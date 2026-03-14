Turismo
Renuevan las pasarelas de las playas de Marbella de cara a la temporada estival
Con el objetivo de optimizar los servicios en el litoral, el Ayuntamiento sustituye las antiguas pasarelas por estructuras más anchas y extensas en diez playas del municipio
El Ayuntamiento de Marbella renueva más de 1.000 metros de pasarelas en distintas playas del municipio con objeto de mejorar la accesibilidad de los usuarios de cara a la temporada estival.
Los trabajos contemplan la sustitución de las pasarelas existentes por nuevas estructuras que, para optimizar el tránsito, alcanzan los tres metros de anchura, frente a los 1,80 metros y, en algunos casos, los 1,50 metros con los que cuentan ahora.
La sustitución de las pasarelas se realiza en las playas Cabopino, El Pinillo, El Cable, La Bajadilla, Venus, El Faro, Levante de Puerto Banús, Nueva Andalucía, San Pedro Alcántara y Guadalmina.
Las pasarelas contarán también con una mayor longitud y, en algunas zonas, se extenderán hasta prácticamente la orilla del mar.
El Ayuntamiento confía en que la medida sirva para tratar de mejorar la calidad de los servicios del litoral del municipio, de unos 27 kilómetros de longitud, el principal reclamo turístico de la localidad.
«La actuación responde al compromiso del Consistorio por las infraestructuras del litoral», agrega.
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