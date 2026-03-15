La calle Santo Domingo, en Marbella, renovará su pavimento: 390 metros de asfalto impreso para mejorar la durabilidad

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos para instalar en la calle Santo Domingo, en el centro urbano del municipio, un pavimento con una mayor durabilidad.

La actuación consistirá en la sustitución del adoquinado, que se encuentra deteriorado, por un pavimento de asfalto impreso más resistente al paso de los vehículos.

Los trabajos culminarán con un acabado impreso que reproduce el diseño de un adoquinado sobre el asfalto.

Tramo de la calle Santo Domingo

Las actuaciones se desarrollarán sobre los 390 metros de longitud de la calle Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las vías Salvador Rueda y Almendros, y y abarcarán una superficie de unos 1.570 metros cuadrados.

Las obras cuentan con un plazo estimado de dos meses y medio, según las previsiones del Ayuntamiento.

«La calle Santo Domingo, configurada como plataforma única, presenta un deterioro estructural tanto en los adoquines como en el mortero de fijación, lo que provoca irregularidades en la superficie de rodadura y genera contaminación acústica debido al tránsito de vehículos», señala el Consistorio