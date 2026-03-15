Endeudamiento
Marbella: el PSOE exige a Ángeles Muñoz claridad sobre la financiación de las obras proyectadas
El PSOE critica la propuesta del Ayuntamiento de Marbella, advirtiendo sobre la inviabilidad de asumir 45 millones de euros en obras debido a la deuda municipal y el plan de ajuste vigente hasta 2040
El PSOE tachó ayer de «poco realista» que el Ayuntamiento de Marbella asuma 45 millones de euros para ejecutar dos obras ante la deuda que, desde hace años, arrastran las arcas municipales y el plan de ajuste al que estará sometido el Consistorio hasta 2040.
La portavoz socialista, Isabel Pérez, pidió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «claridad» sobre la financiación de las actuaciones del aparcamiento en el albergue África, cuya inversión rondará los 25 millones de euros; y de los accesos de la parcela que acogerá el Palacio de Justicia, de unos 20 millones.
Situación financiera de Marbella, al límite
«El Ayuntamiento se encuentra en una situación financiera límite, marcada por el endeudamiento, la aplicación de planes de ajuste y la subida de impuestos. No se puede mentir a los vecinos ni jugar con sus ilusiones, aunque se les mienta por intereses electoralistas. No se les puede engañar con proyectos faraónicos de dudosa viabilidad», señaló la portavoz socialista.
Pérez recordó que el proyecto del aparcamiento del albergue África se encontraba entre las promesas que Muñoz anunció en la campaña de las elecciones municipales de 2023; o que la regidora ha anunciado dos veces la construcción de un aparcamiento en la avenida Severo Ochoa del que «no se ha vuelto a tener noticia».
«El modelo de gestión del PP se basa en titulares y anuncios de grandes obras que no llegan. Lo que Marbella necesita son aparcamiento reales y un plan de movilidad que sea sostenible y que el Ayuntamiento pueda pagar», apuntó la edil del PSOE.
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