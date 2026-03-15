La Semana Santa de Marbella contará con un tramo para personas con autismo

La próxima Semana Santa de Marbella tendrá por primera vez en su historia un tramo que discurrirá en silencio, pensado para las personas con trastorno del espectro autista (TEA), síndrome de Asperger o sensibilidad auditiva.

El tramo silenciado de la Semana de la Pasión, iniciativa que ya se hace en otros municipios y que en Marbella impulsa la Cofradía del Cristo del Amor, se desarrollará el Jueves Santo, 2 de abril, cuando los hombres de trono y los nazarenos del colectivo discurran por la calle Félix Rodríguez de la Fuente, una de las más importantes del casco antiguo de Marbella.

Las marchas de las bandas que acompañarán a la cofradía se retomarán cuando la procesión dejé atrás la céntrica calle marbellí y prosiga por la avenida Ramón y Cajal.

«En la calle Félix Rodríguez de la Fuente se podrá disfrutar y admirar la Semana Santa en vivo y en silencio. Es una vía amplia, con un espacio abierto, donde los niños pueden sentirse cómodos y disfrutar, junto con la Hermandad, de la Semana Santa. La verdadera inclusión empieza en pequeños gestos, como este. Muchas gracias», señala la asociación Principito, integrada por padres de niños con TEA que buscan mejorar las condiciones de vida de los menores.

La Hermandad del Cristo del Amor, fundada en 1948 y que cuenta con tres tronos, procesionó por primera vez el Viernes Santo de 1949. Al año siguiente, la talla de San Juan Evangelista acompañó a la de Cristo y, en la procesión de 1967, se incorporó la de la Virgen.

El 14 de octubre de 2023, la cofradía procesionó de forma extraordinaria para celebrar el 75 aniversario de su fundación.

Pregonero y cartel anunciador

El pregonero de la Semana Santa será José Antonio Sánchez Herrera, párroco de la iglesia de La Encarnación, una de las más simbólicas de Marbella.

Sánchez Herrera, que pronunciará el pregón el sábado, tomará el relevo del pintor antequerano Antonio Montiel, que hizo lo propio en la Semana Santa de 2025.

Montiel fue también el autor del cartel anunciador de la Semana Santa de 2024.

Por su parte, el cartel anunciador de la Semana de la Pasión es obra de Juan Miguel Martín Mena, que se ha inspirado en la Hermandad de la Amargura, fundada en 2023 y la primera en crearse en Marbella en más de 40 años.

La Agrupación de Cofradías de Marbella ha reconocido al cofrade y exhermano mayor de la Cofradía del Nazareno, Juan Pedro Pérez Duarte, por sus años de entrega a la Semana Santa de Marbella.