Buscan a un joven vulnerable desaparecido en Marbella

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Mauro C.V., un joven en situación de vulnerabilidad del de que se desconoce su paradero desde este pasado domingo. Según la alerta difundida por el CNDES a través de sus redes sociales, el joven, de 18 años recién cumplidos, necesita medicación y la última vez que se le vio fue en la estación de autobuses de Marbella. Además de una imagen del joven, este departamento del Ministerio del Interior lo describe como un varón corpulento de 1,75 metros de altura, con el pelo largo de color castaño y ojos azules.

La Policía Nacional ha asumido las tareas de búsqueda del chico tras la correspondiente denuncia de desaparición de su entorno. Para cualquier información de interés, llamar a este cuerpo (091), Emergencias (112), Guardia Civi (062) o Policía Local (092).

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Gestión centralizada

El CNDES es el órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del sistema de personas desaparecidas empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según informa su página web, también actúa como punto de contacto para el desarrollo de las medidas de cooperación con las administraciones públicas y otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, incluyendo las organizaciones representativas del sector y los medios de comunicación, cuya participación resulta imprescindible para la eventual difusión, de avisos, alertas o peticiones de colaboración a la población.