Sanidad
Una campaña del Costa del Sol conciencia sobre la enfermedad renal crónica
La Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Costa del Sol, dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta, ha desarrollado una nueva edición de una campaña para informar y concienciar de la importancia de la enfermedad renal crónica
La Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Costa del Sol, dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta, ha desarrollado una nueva edición de una campaña para informar y concienciar de la importancia de la enfermedad renal crónica, este año bajo el lema ‘Salud renal para todos, Cuidando a la gente, protegiendo el planeta’.
Para ello, ha puesto en marcha una iniciativa divulgativa en diferentes medios y soportes con la que se pretende concienciar a la población de la importancia de esta patología y su diagnóstico precoz.
Como parte de la actividad, se ha instalado una mesa informativa en el vestíbulo principal del edificio de ampliación donde se ha ofrecido información sobre esta patología.
Además, se han realizado lecturas de tensión arterial y ofrecido información con soporte con cartelería, dípticos y trípticos.
En la enfermedad renal crónica se produce una pérdida progresiva de la función renal en meses o en años. En una etapa inicial, la patología no presenta síntomas y es cuando se puede intervenir para evitar su progreso.
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