Ejecutan obras en la pista de frontenis del polideportivo Paco Cantos

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado las actuaciones ejecutadas en la pista de frontenis del polideportivo Paco Cantos destinadas a reforzar la seguridad, mejorar la funcionalidad del recinto y adecuarlo a la normativa deportiva.

La intervención ha incluido la instalación de un nuevo cerramiento adaptado a las prescripciones de la federación española de la disciplina, la incorporación de una grada para el público, la mejora del sistema de iluminación y la resolución de problemas de drenaje detectados en la pista.

La actuación principal ha consistido en la colocación de un cerramiento especial deportivo que sustituye al anterior y elimina los postes situados en la zona de juego.

Para ello, se han ejecutado nueve zapatas de cimentación y una estructura metálica formada por nueve pilares que alcanzan una altura aproximada de ocho metros.

El sistema incorpora un cerramiento continuo de malla plastificada de simple torsión de cuatro metros de altura, lo que incrementa la seguridad de los jugadores y evita la salida de las pelotas fuera del recinto deportivo, uno de los más utilizados del municipio por los aficionados al deporte.

También se ha instalado una grada desmontable de quince metros de longitud y 2,30 metros de anchura, compuesta por tres filas de asientos y con capacidad para 82 espectadores.

La estructura, realizada en acero galvanizado, cuenta con suelo antideslizante y asientos con respaldo, lo que permitirá mejorar la comodidad del público durante los entrenamientos y las competiciones, señaló ayer el Ayuntamiento de Marbella.

Los trabajos han incluido también la mejora del sistema de iluminación mediante la incorporación de cuatro proyectores LED, de bajo consumo, de 200 vatios en las torretas existentes, reforzando la visibilidad y facilitando el uso en horario nocturno.

Por último, la intervención ha contemplado la ejecución de dos imbornales conectados a la red de pluviales para resolver el problema de acumulación de agua que se producía en uno de los puntos de la pista durante los episodios de lluvia mejorando así el drenaje y la funcionalidad del espacio.

«La iniciativa atiende a una demanda del club local de frontenis y permitirá seguir impulsando la actividad deportiva en el municipio», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

Noticias relacionadas

«Se trata de una entidad con una cantera muy importante y con capacidad para organizar competiciones de ámbito nacional», agrega.