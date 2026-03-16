IU organiza en Marbella un debate sobre la feminización de los cuidados

IU Marbella-Por Andalucía organiza el miércoles, a las 19.00 horas en su sede, la proyección del documental ‘Mis manos, mis pies’, con el objetivo de abrir un espacio para la reflexión y el diálogo sobre la feminización de los cuidados.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por la coalición para visibilizar la realidad de los trabajos de cuidados, históricamente asumidos de forma mayoritaria por mujeres, y abrir un debate colectivo sobre cómo avanzar hacia un reparto más justo de este tipo de responsabilidades.

Tras la proyección del documental, se celebrará una conversación abierta con el público, en la que se abordarán las desigualdades existentes en torno a los cuidados y las posibles vías para avanzar hacia un modelo social más corresponsable.

La responsable de Acción Política de IU Marbella-Por Andalucía, Victoria Morales, asegura que «este tipo de iniciativas permiten poner el foco en cuestiones centrales para la igualdad».

«Este documental nos invita a reflexionar sobre una realidad cotidiana, pero muchas veces invisible, la feminización de los cuidados y la carga que, históricamente, han asumido las mujeres», explica.

La dirigente de IU Marbella-Por Andalucía destaca también «la importancia de abrir espacios de debate social sobre esta cuestión».

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«Desde IU Marbella-Por Andalucía queremos abrir un espacio de conversación colectiva sobre los cuidados, porque son una cuestión social y política que afecta a toda la sociedad», añade.