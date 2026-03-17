El centro de salud de Las Albarizas estrena servicio de Urgencias

El centro de salud de Las Albarizas cuenta ya con un nuevo servicio de Urgencias de Atención Primaria, que se ubica en un edificio de nueva creación, a escasa distancia del equipamiento sanitario, para mejorar la atención a los pacientes.

El centro de salud da cobertura a vecinos de Marbella, Ojén e Istán, además de a los turistas que visitan las tres localidades en el transcurso del año.

El servicio de Urgencias está dotado con tecnología de última generación; y once consultas, entre ellas la sala de críticos, de tratamientos cortos, de triaje o de medicina de familia y enfermería. También dispone de tres dormitorios, sala de estar y baños completos en la zona reservada en la planta alta para el personal sanitario.

La plantilla que presta servicio en Urgencias está integrada por 18 médicos de familia, 19 enfermeros y nueve celadores, además de dos ambulancias de soporte vital avanzado y una ambulancia de traslado.

El traslado del servicio de Urgencias a un edificio anexo permite ampliar las instalaciones del centro de salud con nueve consultas que se dedicaban a urgencias.

«Marbella da un enorme salto de calidad en la asistencia a los usuarios y también en las condiciones en las que trabajan los profesionales, que ganan en privacidad e intimidad y en otros aspectos, como amplitud y luminosidad», señaló este lunes el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, que visitó las instalaciones junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

«La inauguración se enmarca en la profunda transformación de la sanidad malagueña afrontada por el Gobierno de Juanma Moreno, tras años de maltrato de anteriores gobierno. Lo estamos haciendo con hechos y compromisos cumplidos», agregó Navarro, que recordó la reciente inauguración del edificio de ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, cuyas obras retomó el Gobierno regional tras estar más de diez años bloqueadas.

El Gobierno regional asegura que ha invertido en infraestructuras sanitarias de Málaga más de 360 millones de euros desde 2019 y que este año tiene previsto invertir más de 90.

Entre las actuaciones acometidas en Marbella destacan los centros de salud de San Pedro Alcántara; del distrito de Las Chapas; y de Ricardo Soriano, en el núcleo urbano de Marbella

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El viceconsejero de Sanidad del Gobierno autonómico anunció también que la inauguración del centro de salud del distrito de Nueva Andalucía está prevista para este martes.