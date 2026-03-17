Detenido en Sevilla un hombre reclamado por un juzgado de Marbella por robo con violencia

Un hombre sobre el que pesaba una reclamación judicial por un delito de robo con violencia e intimidación emitida por un juzgado de Marbella ha sido detenido en Sevilla, donde intentó huir conduciendo de forma temeraria y se resistió violentamente, según ha informado este martes la Policía Nacional. Cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el hombre estaba en busca y captura a nivel nacional, se iniciaron diligencias de investigación que culminaron con su localización cuando iba a bordo de un vehículo por la capital andaluza.

Conducción temeraria

Tras el alto policial, el sospechoso emprendió la huida e hizo numerosas maniobras de conducción temeraria, con cambios bruscos y constantes de carril, y pasó "extremadamente cerca" de otros vehículos que circulaban y generó un riesgo para la seguridad vial. La investigación y la búsqueda llevó a los agentes hasta el distrito de Sevilla Este, donde se activó un dispositivo de localización que llevó a su arresto. La Policía Nacional ha explicado que el hombre se opuso violentamente y acometió contra los agentes, para lo que llegó a intentar utilizar gas pimienta contra los policías, que resultaron lesionados.