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Detenido en Sevilla un hombre reclamado por un juzgado de Marbella por robo con violencia

El sospechoso condujo de forma temeraria para huir de los agentes, pero fue localizado y detenido tras intentar usar gas pimienta contra ellos

Juzgados de Marbella.

Juzgados de Marbella. / Europa Press

Agencias

Un hombre sobre el que pesaba una reclamación judicial por un delito de robo con violencia e intimidación emitida por un juzgado de Marbella ha sido detenido en Sevilla, donde intentó huir conduciendo de forma temeraria y se resistió violentamente, según ha informado este martes la Policía Nacional. Cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el hombre estaba en busca y captura a nivel nacional, se iniciaron diligencias de investigación que culminaron con su localización cuando iba a bordo de un vehículo por la capital andaluza.

Conducción temeraria

Tras el alto policial, el sospechoso emprendió la huida e hizo numerosas maniobras de conducción temeraria, con cambios bruscos y constantes de carril, y pasó "extremadamente cerca" de otros vehículos que circulaban y generó un riesgo para la seguridad vial. La investigación y la búsqueda llevó a los agentes hasta el distrito de Sevilla Este, donde se activó un dispositivo de localización que llevó a su arresto. La Policía Nacional ha explicado que el hombre se opuso violentamente y acometió contra los agentes, para lo que llegó a intentar utilizar gas pimienta contra los policías, que resultaron lesionados.

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