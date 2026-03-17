Entra en servicio el nuevo centro de salud de Nueva Andalucía de Marbella, con 19 consultas

Nueva Andalucía cuenta ya con un centro de salud, equipado con 19 consultas y una tecnología electromédica de vanguardia, como un electrocardiógrafo o un ecógrafo. El equipamiento sanitario, que surge tras la ampliación de un consultorio con once consultas, dará cobertura a unos 14.000 usuarios.

A la plantilla del centro de salud se han incorporado seis médicos de familia, dos pediatras, seis enfermeros, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería, un administrativo y un celador. Próximamente, se sumarán un médico y un auxiliar administrativo.

La puesta en servicio del centro de salud de Nueva Andalucía se une a la entrada en funcionamiento ayer del nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Las Albarizas, actuación que ha permitido liberar espacio para ampliar consultas. En los últimos meses, han entrado en servicio también el centro de salud del distrito de Las Chapas y el ubicado en la avenida Ricardo Soriano, en el centro urbano de Marbella.

“Estas nuevas infraestructuras muestran la apuesta de este Gobierno por transformar la Atención Primaria, puerta de acceso al sistema sanitario, y hacerlo desde la escucha y el análisis con los profesionales”, ha señalado este martes el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha visitado el centro de salud de Nueva Andalucía junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Los sanitarios andaluces de Atención Primaria atendieron a unos cien millones de consultas en 2025, según datos del Gobierno autonómico.