Vivienda
Entregan las llaves de 18 viviendas de alquiler para jóvenes en Marbella
Los inmuebles se ubican en el edificio de la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas
Los beneficiarios de las 18 primeras viviendas protegidas de régimen especial para alquiler para jóvenes de Marbella ya tienen las llaves para acceder a los inmuebles.
Las viviendas se encuentran en la antigua sede de la Escuela de Idiomas, ubicada en la Travesía Huerta de Los Cristales, y cuentan con uno o dos dormitorios, cocinas equipadas y armarios montados.
Los alquileres se sitúan entre los 130 y 300 euros al mes y los inquilinos disponen de uno a cinco años para encontrar otra alternativa habitacional.
El proyecto para rehabilitar la antigua sede de la Escuela de Idiomas ha contado con una inversión de un millón de euros y se ha ejecutado con la participación de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento.
El Gobierno autonómico ha sacado una convocatoria con fondos propios y otros procedentes del Gobierno central a través del plan estatal de la vivienda y que se suman al 50 por ciento de la financiación que ha aportado el Ayuntamiento.
«Este tipo de intervenciones contribuyen a dar una segunda vida a equipamientos en desuso y a generar nuevas oportunidades para los vecinos», señaló ayer la consejera andaluza del Área, Rocío Díaz, que participó en la entrega de llaves a los inquilinos de los inmuebles junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
La consejera destacó la importancia de contar con suelo disponible e instrumentos de planificación urbanística para facilitar la construcción de vivienda protegida.
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