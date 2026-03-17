Marbella albergará un evento sobre hamburguesas gourmet

Marbella albergará del 25 de marzo al 5 de abril el mayor evento gastronómico dedicado a las hamburguesas gourmet en España.

La gira All Star de The Champions Burger, que se desarrollará en la finca sampedreña La Caridad, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de degustar hamburguesas en un ambiente que evocará los partidos de la NBA.

La gira All Star es una edición especial del formato habitual de The Champions Burger, en la que la competición se detiene para dar paso a un evento con los participantes que han alcanzado el máximo reconocimiento.

El encuentro reunirá a más de 15 hamburgueserías que recorren el país en esta gira, además de las locales.

La finca La Caridad abrirá desde las 12.00 horas hasta las 00.30 horas los días 25, 26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril; y hasta las 01.00 horas los días 27 y 28 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril.

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«Durante estas jornadas se podrán degustar hamburguesas que se han convertido en auténticos hitos», señala el Ayuntamiento. El evento será de libre acceso.