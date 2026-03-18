Colocan 25 papeleras artísticas para mejorar la estética de las calles

Las calles y plazas del centro histórico de Marbella contarán con 25 papeleras artísticas más cuyo objetivo es mejorar la estética de una de las zonas del municipio más visitadas por los turistas y tratar de aumentar la limpieza de los espacios públicos, uno de los grandes déficits de la gestión municipal en los dos últimos años.

Las papeleras de arte urbano de la artista local Ana Ortiz se suman a las 50 ya instaladas y decoradas por la también artista marbellí Luna Moreno.

Las papeleras se situarán en calles emblemáticas como Marqués de Nájera, Portada, Huerta Chica o Valdés; o la plaza San Bernabé.

Las papeleras cuentan con una capacidad de 40 litros y han sido fabricadas con materiales resistentes a las condiciones meteorológicas y al ambiente salino.

«El proyecto contribuye a seguir mejorando la estética de las calles del centro histórico de Marbella, al tiempo que refuerza la apuesta del Consistorio por poner en valor el patrimonio urbano», señala el delegado de Limpieza, Diego López. «Esta actuación se enmarca también en la puesta a punto del centro histórico de cara a la llegada de visitantes en Semana Santa, uno de los periodos de alta afluencia», agrega.

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La colocación de las papeleras con diseños artísticos se suma a otros trabajos recientes para mejorar el casco antiguo, como la ubicación de lonas decorativas en solares y espacios en desuso del centro histórico para tratar de transformar las áreas degradas en puntos visualmente atractivos.