Ocio
La II edición del concurso de Cruces de Mayo se celebrará del 1 al 18 de mayo
Más de 3.000 euros en premios y diez galardones componen el concurso de Cruces de Mayo de Marbella, donde el primer premio está dotado con 1.000 euros, además de cinco menciones especiales
La II edición del concurso de Cruces de Mayo de Marbella se celebrará del 1 al 18 de mayo.
Durante los días del concurso, las cruces que elaboren los colectivos sociales que participen en el evento deberán permanecer expuestas, al menos, una jornada y durante un mínimo de seis horas.
La convocatoria de una iniciativa que busca embellecer las calles y plazas de Marbella contempla diez premios con una dotación global de más de 3.000 euros. El primer galardón cuenta con un premio de 1.000 euros, además de cuatro premios de 250 euros cada uno.
También se otorgarán cinco menciones especiales, dotadas con cien euros cada una.
Las asociaciones, hermandades y cofradías que quieran participar tienen de plazo hasta el 8 de abril para formalizar la inscripción de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.
«Queremos que esta iniciativa se consolide como un referente en la ciudad», señala el edil del Área, Enrique Rodríguez.
Unas veinte entidades locales participaron el año pasado en la I edición de las Cruces de Mayo de Marbella.
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