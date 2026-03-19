Organizan en Marbella paseos para fomentar los hábitos saludables

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella organizan, con motivo de la llegada de la primavera, el programa Paseos Saludables, dirigido a promover la actividad física, el bienestar emocional y el autocuidado entre la población.

La iniciativa, en la que colaboran los centros de salud Leganitos, Las Albarizas y Ricardo Soriano, cuenta con diferentes itinerarios accesibles y adaptados a todos los públicos del municipio y temáticas clave en cada jornada, como la alimentación consciente, el bienestar emocional o la respiración.

Los paseos se desarrollarán entre marzo y mayo con salidas a las 10.30 horas desde el edificio Marbell Center.

Las rutas tendrán una duración de, aproximadamente, una hora entre la ida y la vuelta e incluirán recorridos por la senda litoral, el paseo marítimo, el parque de la Constitución o el centro histórico.

«Queremos ofrecer herramientas prácticas que ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida en su día a día», señala el coordinador de Cuidados del Centro de Salud Las Albarizas, Roberto Ramos.

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La participación es libre y no requiere inscripción previa.