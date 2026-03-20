La AECC en Marbella celebrará su Fiesta de La Primavera el 18 de abril

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Marbella celebrará el 18 de abril, desde las 17.00 hasta la medianoche, en la discoteca Volare Room la IV edición de la Fiesta de La Primavera, uno de los actos más destacados que el colectivo social organiza en el municipio para recaudar fondos para financiar sus proyectos.

El evento contará con las actuaciones del grupo municipal Los Calvin, que tocarán algunos de los grandes éxitos de la década de los 80; y del pinchadiscos del establecimiento.

La fiesta contará con una capacidad para unas 700 personas y una rifa en la que se sortearán estancias en hoteles, bonos en circuitos de spa o productos de belleza. Las entradas para asistir al evento se pueden adquirir en la sede local de la AECC, ubicada en la avenida del Mar; y en la discoteca que albergará el evento.

«Cada año, la Fiesta de La Primavera se convierte en un recordatorio de la enorme fuerza que tiene la solidaridad en Marbella. Gracias este evento podemos ampliar los programas de apoyo gratuito que la AECC ofrece a pacientes con cáncer y sus familias, que son el centro de nuestra misión», señala el presidente del colectivo social en el municipio, Santiago Gómez-Villares.

La AECC atiende a pacientes con cáncer y promueve la investigación contra la enfermedad desde hace 70 años.

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La asociación cuenta con 52 sedes provinciales, está presente en más de 2.000 localidades en España y dispone de 728.000 socios y más de 1.260 profesionales.