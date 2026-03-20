Anuncian la creación de 1.300 inmuebles entre Marbella y San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer que impulsa tres desarrollos urbanísticos en diferentes emplazamientos del municipio que contarán con una inversión privada de 25 unos millones de euros y la construcción de cerca de 1.300 viviendas.

El primero de los proyectos, de unos 15 millones de euros, se contempla en la zona de río Real, en Marbella, y supondrá la construcción de unas 475 viviendas.

La actuación incluye la ejecución de viales, redes de saneamiento y drenaje.

Los otros dos desarrollos se proyectan en el entorno del Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, y cuentan con una inversión conjunta de unos diez millones de euros.

Unas de las actuaciones incluye la edificación de 335 inmuebles en una superficie de unos 60.000 metros cuadrados; mientras que la otra conllevará la construcción de 476 viviendas plurifamilares, de las que 143 serán de protección oficial, en una parcela de unos 95.000 metros cuadrados.

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El proyecto incluye la mejora de las conexiones viarias con la autopista A-7 y 537 plazas de aparcamiento.