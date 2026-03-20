La Junta invierte 279.000 euros en la mejora del colegio Miguel Hernández de San Pedro Alcántara

La Junta de Andalucía ha invertido cerca de 279.000 euros en la rehabilitación integral de uno de los cinco edificios del colegio público Miguel Hernández, en San Pedro Alcántara.

Entre las actuaciones que se han ejecutado en el edificio Frasquita Larrea figuran las renovaciones de los aseos, la biblioteca y el salón de actos y la creación de aulas polivalentes, orientadas a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Las obras han conllevado la demolición del interior del edificio y la cubierta, respetando la estructura, la solera y la fachada del inmueble.

También se ha consolidado el terreno bajo el edificio y se ha construido una nueva solera armada arriostrada a la cimentación. Posteriormente, se le ha dotado de una nueva distribución, así como de nuevas instalaciones y carpinterías interiores.

También se ha actualizado el sistema eléctrico, realizado trabajos de pintura y urbanizado algunas partes de la franja perimetral para garantizar la accesibilidad, complementada con la construcción de un aseo adaptado.

El edificio Frasquita Larrea, que se ubica en la zona central norte del recinto escolar sampedreño y que tuvo que cerrarse debido a las fisuras, grietas y hundimientos en los pavimentos interiores, consta de una sola planta simétrica con dos alas diferenciadas y coronadas por una cubierta inclinada a cuatro aguas.

«Las familias y la comunidad educativa han podido constatar la rapidez con la que se ha llevado a cabo esta obra tan necesaria para el colegio. Con ella queda, no sólo recuperado, sino mejorado, un edificio muy esperado para toda la comunidad educativa», señaló ayer el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, que visitó el colegio sampedreño.

La inversión del Gobierno regional en el colegio Miguel Hernández se suma a los 15.000 euros invertidos en el centro para mejorar su confort térmico y los 4.000 euros en la adquisición de bienes inventariables.

También ha ampliado los recursos informáticos con la incorporación de 24 panales fijos y dos móviles, una impresora de tres dimensiones, tres microscopios digitales, dos gafas de realidad virtual o 25 ordenadores portátiles, entre otros dispositivos.

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